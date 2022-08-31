彰銀(2801)今（31）日召開線上法說，受惠全球升息推動及存放款業務動能轉強，2022年上半年獲利登近3年同期高點，表現優於預期。展望下半年，彰銀將以審慎態度及適當風險管控，確保獲利穩定成長，對今年營運仍維持樂觀看法。

彰銀上半年合併淨收益159.61億元、年增14.95％，稅後淨利53.19億元、年增達27.65％，每股盈餘（EPS）0.5元，均創近3年同期高點。其中，利息淨收益116.76億元、年增18.95％，手續費淨收益23.15億元、年增1.53％，投資淨收益18.27億元、年增16.57％。

彰銀上半年放款均量1.62兆元、年增7.19％，其中企金年增10.4％、個金年增9.51％、海外年增11.55％。存款均量2.21兆元、年增11.72％，其中台幣年增7.16％、外幣年增達27.78％，存放款業務成長力道明顯優於去年同期。

彰銀指出，上半年放款動能來自授信結構持續轉型，提升中小企業授信占比，並著重於風險控管及耕耘海外市場的效益逐步呈現。同時，全球升息政策帶動淨利差（NIM）自首季0.91％升至1％，存放利差自首季1.22％提升至1.31％。

同時，彰銀資產品質亦見明顯改善，逾放比續降至0.23％，優於首季0.29％及去年同期0.33％，覆蓋率提高至505.25％，季增83.2個百分點、年增達123.3個百分點，預期下半年仍可維持良好資產品質，並加強衝刺業績。

展望下半年全球經濟狀況，彰銀指出，俄烏戰事及相關經貿制裁進一步推升國際能源及糧食價格，促使通膨持續擴張，金融市場壓力升高，加上中國大陸房地產低迷與疫情反覆等諸多因素，導致經濟成長動能趨緩，預期下半年歐美等國家仍將採取積極升息抗通膨立場。

至於國內經濟方面，彰銀認為，雖然台灣出口與投資表現可能會受到上述全球經濟景氣轉弱而放緩，但受惠於本土疫情降溫與邊境有望鬆綁，將可帶動內需消費意願提升，預期台灣下半年經濟表現仍將溫和成長。

彰銀表示，下半年業務將持續拓展中小企業放款，除聚焦放款量外亦重視風險管理，持續承作青年創業貸款與六大核心戰略產業放款，並推動普惠金融及都更危老案件，以審慎態度及適當風險管控調整資產結構配置，確保獲利穩定成長，對今年營運仍維持樂觀看法。