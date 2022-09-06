晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年8月自結合併營收253.46億元，較7月248.26億元成長2.09％、較去年同期187.89億元成長達34.89％，連11月改寫新高。累計前8月合併營收1856.5億元，較去年同期1351.6億元成長達37.36％，續創同期新高。

聯電先前法說時預期第三季營運穩健，稼動率雖自逾100％的「過載」降至100％的「滿載」，但晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）估將持平第二季，毛利率力拚持穩44～46％高檔水準，第四季若有修正幅度也不會太大，維持全年營收成長逾2成預期。

聯電總經理王石表示，歷經2年的超級循環周期，半導體產業正進入庫存調整期，目前尚難預期調整何時結束。雖然智慧手機、個人電腦和消費電子產品需求降溫，可能帶來一些短期波動，但聯電正積極與客戶合作調整產品組合，預期第三季業務將維持穩健態勢。