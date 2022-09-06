致伸 (4915)公告八月份合併營收為新台幣74.3億元，較2021年同期的59.4億元年增25.1%，較7月份的73.8億元月增0.7%。致伸科技2022年前8月累計合併營收為新台幣529.9億，較去年同期的449.6億元年增17.8%。

儘管當前PC市場需求呈現雙位數年減而放緩，致伸仍受惠產品持續優化，多角化與新事業持續增加挹注，致伸科技8月合併營收繼續保持強勁的年成長率。第二季度資訊產品佔致伸總收入的49%，其次是智慧生活產品（30%）和汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品（21%）。與去年相比，汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關新產品的比重持續增加，權重從2021年第二季度的14% 和2021年第四季度的16%增加到2022年第二季度的21%。

8月以視覺影像而言，汽車電子 (car ADAS) 與B2B相機方面持續維持高成長，也帶動整體八月份的合併營收。商用設備如印表機因後疫情，需求回復強勁，而新產品也在下半年開始有較顯著的貢獻。專業聲學產品續強，消費聲學產品和智慧聲學產品也會隨著零組件缺料漸漸紓解，再加上下半年為智慧音箱以及消費音響的需求旺季，而呈現強勁的年成長率。預期整體第三季月營收隨著旺季將有機會逐月走高。因產品組合優化獲利有望續創佳績。