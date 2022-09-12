台中市工商發展投資策進會舉辦「2023第十四屆台中市十大伴手禮」網路徵件活動，邀在地商家參與。(工策會提供)

台中市工商發展投資策進會舉辦「2023第十四屆台中市十大伴手禮」網路徵件活動，邀在地商家參與。(工策會提供)

台中市有哪些好吃、好用的精選伴手禮？為擴大品牌效益，台中市工商發展投資策進會舉辦「2023第十四屆台中市十大伴手禮」網路徵件活動，12日邀集糕餅公會、冰果公會、好禮協會、產業故事館發展協會及飛雁協會等商業團體一同行銷，公開展出獲獎商品，盼產官攜手拚經濟，徵件活動將持續至10月10日。

台中市工策會總幹事黃于珊指出，「台中市十大伴手禮」已是台中市的標誌，在網路伴手禮的關鍵字搜尋度高，且因疫情改變民眾消費模式，也使得近幾年的伴手禮市場變化劇烈，許多業者開始發展異業結合、推出聯名商品，像是糕餅配茶、酒或咖啡，藉以拓展客源。

台中市商業會副理事長楊澄源說，為鼓勵在地優秀店家，今年度的選拔將擴增至32個獎項，內容涵蓋文創、農特產品等，只要店家認為自家商品具特色，不論產品類別都能報名。中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇表示，期待伴手禮效應能擴大，成為外縣市、國外民眾來旅遊的強大吸引力。

市府經發局主祕倪世齡說，疫後經濟復甦，市府精彩活動一檔接一檔，同時緊扣觀光主軸，搭配商圈經濟、軌道經濟，並串聯全市各景點，除了帶動伴手禮產業，更幫助零售、餐飲與旅宿業，盼讓台中市整體產業更加繁榮。

工策會強調，只要商業登記或公司登記設在台中市，即可報名徵選十大伴手禮店家，網路報名與活動詳情請見「台中市十大伴手禮」官網( http：／／www.top10gifts.com.tw／ )。