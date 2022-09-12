因應2022台立經貿合作洽談會，立陶宛創新署12日組團來台，並與外貿協會簽署合作備忘錄，由於立陶宛雷射協會與生技協會代表亦來台與我國台灣雷射科技應用協會、經濟部生技醫藥產業發展推動小組、全國工業總會與工研院等產公協會交流，使得這場台立經貿洽談會爆棚，我企業參與數高達60家。

立陶宛創新署此次率團計有雷射、生技與電動車產業等16家企業，將與60家台灣業者洽談，包括鴻華先進科技（Foxtron）及鈦昇、東捷、旭東、葡萄王與順天堂等電動車、雷射及生技大廠，期為台、立技術合作搭起交流平台，受託管理國發基金「中東歐投資基金」的台杉投資以及投資業務處亦於現場設置諮詢攤位，供業者運用。

貿協秘書長王熙蒙指出，立陶宛產品展示中心於2022年4月成立，目前已介紹100多種立陶宛產品，包括Litilit飛秒激光儀器等雷射科技，以及立陶宛啤酒、葡萄酒、巧克力，他強調，「立陶宛熱」仍在繼續，從數據可以看出，2021年臺灣和立陶宛之間的雙邊貿易增長24％，2022年1月至7月，臺灣從立陶宛的進口額為2,370萬美元，較去年同期增長8.5％。

參與此次經貿洽談的順天堂則指出，身為防疫國家隊一員，順天堂的清冠一號積極拓展海外市場通路，旗下20多個明星商品，目前已銷往美、歐、東南亞等地，將藉此洽談與立陶宛建立輸出平台，並進一步對其他歐洲國家取得更多專利與出口。