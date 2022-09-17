雲林縣政府舉辦「全國古蹟日-走讀雲林」活動，邀民眾解鎖老建物祕寶。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

2022「全國古蹟日-走讀雲林」系列活動，17日在雲林縣古坑鄉東和陳宅歷史建築開跑，帶領大家解鎖詔安客家三合院陳宅的文化歷史，回顧1918年建築裝飾之美。即日起至10月9日，民眾可透過縣內23處文化資產館舍活動，完成「走讀雲林-文化新祕寶地圖」解鎖祕寶指定任務，共同參與縣內的文化資產保存。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣一直致力於文化資產的保存及再利用推廣，也是城鄉永續發展與深化文化歷史內涵的體現，並扣合聯合國所提2030年全球永續發展目標（SDGs）。為讓雲林的文化資產保存更貼近民眾的生活經驗，縣府特別舉辦「全國古蹟日-走讀雲林」活動，透過實地走讀，感受文化資產修復的永續發展精神。

縣文化觀光處處長陳璧君說，雲林擁有非常多元、充滿底蘊的歷史文化與自然資源，更有118處有形文化資產。自2019年張麗善縣長任內，新登錄公告16件歷史建築，完成16件古蹟及歷史建築的修復工程，今年以「走讀雲林」方式，從解鎖新修復完成的古蹟歷建出發，一起響應全國古蹟日。

陳璧君指出，為讓雲林的歷史古蹟能以趣味、遊戲方式吸引民眾參與，「走讀雲林」結合慢遊雲林APP，於23處文化資產館舍響應全國古蹟日，民眾只要完成雲林祕寶中的指定任務，即可獲得文創好禮，希望大家一起以趣味探索角度，將歷史融入休閒生活中。

「走讀雲林」系列活動即日起至10月9日，並於10月31日進行線上摸彩，歡迎大家共襄盛舉，用探索、趣味蒐集的體驗解鎖雲林的古蹟歷建，一起響應全國古蹟日，共同實踐SDGs全球永續發展目標中的文化資產保存。