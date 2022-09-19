「雲林國際農業機械暨資材展」閉幕，交易金額創新高。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）。

「2022雲林國際農業機械暨資材展」19日下午3點閉幕，主辦單位初步估計連續3日的展示活動吸引近45萬人次參觀人潮，現場交易金額超過5.9億元，創歷年新高，未來將持續辦理，藉此讓台灣農業不斷加速進步，帶領台灣農業走向科技農業，朝向永續經營目標前進。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府連續16年舉辦農機展，現今科技日新月異、氣候變遷日益嚴重，為讓農業邁向全球趨勢、透過科技再進化，縣政府多年來不遺餘力的投入人力物力，藉由科技讓農業從生產到保存銷售都比以往更進化，逐步達成友善環境的淨零碳排，以及健康農業生鮮農產的供應。

張麗善說，雲林農機展除了提供各家品牌廠商現場銷售，更重要的是提供農民與廠商1個交流及共享資訊的平台，希望改善農業生產與農產品的競爭力，帶領國內農事從業夥伴走在世界趨勢，邁向頂尖的科技農業。

縣農業處提到，雲林國際農機展辦理至今，持續推廣新式農業科技，打造現代農業並往下一個里程碑前進。本次展覽主打的自動化農機與冷鏈設備，更是因應疫情、健康農業及全球淨零排放浪潮而發展出的農業機械設備，成為展場一大亮點，吸引許多買家詢問。

農業處指出，雲林縣為農業大縣，產值全台第1，每年農機展不只吸引國內外廠商，縣內農民更是熱情參與。此次的展覽活動參展廠家及參觀人數不受疫情影響，非常踴躍，希望未來國內農機廠商持續透過農機展這個平台，讓台灣生產的優質農機行銷國內外，在國際上打響名氣。