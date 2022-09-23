北市大同分局日前查獲大麻株販毒案，雲林一名顏姓男子因為本身對園藝有興趣，竟上網購買大麻種子並於自家內嘗試栽種，從中販賣大麻株牟利，顏男向妻子謊稱該植栽僅為觀賞用之楓葉，致妻子不疑有他，警方上門妻子當場傻眼大罵老公「你不是說這是楓葉嗎？」。

警方調查，顏男日前於網路刊登大麻盆栽廣告，準備於收成期階段大量拋售，警方立即組成專案小組持續追蹤埋伏，日前深夜見時機成熟，循線在斗六購物商場停車場內截獲顏男，並當場於顏男駕駛之車輛內查獲大麻小苗12株及成長期大麻植株6株。

警方前往顏男住家客房內另查獲用於分枝拋售之大麻盆栽母樹1株，警方執行搜索當下顏男妻子一臉茫然，經警方盤查發現顏男為掩飾在家栽種大麻，竟向妻子謊稱是種植觀賞用楓葉，妻子當場傻眼大罵「你不是說這是楓葉嗎？」。

警方研判顏男自身並無吸食大麻的習慣，因所栽種之大麻即將收成，欲藉由網路刊登販賣訊息牟取暴利，全案訊後，警方將顏男以涉嫌栽種、販賣大麻罪移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。