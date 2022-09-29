在北部某大學任職的林姓男子，與謝男、葉男是師生關係，但今年6月間，林、謝2人透過管道訂購大麻膏，再由葉男充當收件人，但遭航警與海關查獲，警方更查出林男曾販售、轉讓大麻膏電子菸給謝男與葉男，檢方依毒品危害防制條例等罪嫌起訴3人。

起訴書指出，林姓男子與謝姓男子透過通訊軟體，與自稱「傑夫」的男子訂購大麻膏，再由葉男作為收件人，8月10日航警與海關查驗時，發現葉男訂購、從美國加州寄送的包裹有異。

航警與海關發現，該包裹以6罐蜂蜜偽裝，重約3.6公斤，經檢驗瓶裝的不明液體後，驗出大麻膏成分，航警等待葉男出面領取包裹時查獲，葉男也供出毒品來源是林、謝2人，2人也被拘提到案。

檢警查出，林男在今年7月初，就以每支1200元代價，販售謝男含有大麻膏的電子菸5支，6月初也曾無償轉讓14支大麻膏電子菸給葉男。

檢方認為，林男等3人均違反毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪嫌，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均為正犯，3人在偵查中自白犯行，而葉男供出毒品來源，因此葉男部分請求減輕其刑。

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