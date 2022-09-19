雲林詔安客家文化節系列活動，「澹仔火遊客庄」傳承詔安文化精神。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林詔安客家文化節系列活動，「澹仔火遊客庄」傳承詔安文化精神。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣也有客家文化，「2022雲林詔安客家文化節」活動，本月3日陸續展開為期1個月，其中崙背鄉水汴頭崇賢寺主辦的「澹仔火遊客庄」，以延續百年的澹仔火為主軸，還有今年榮獲無形文化資產「崙背水汴頭跌米籮」體驗活動、傳統竹火把DIY教學，以及藝文表演、平安宴共餐，透過民俗文化的薪火相傳，共同傳承詔安文化精神。

雲林縣政府表示，「澹仔火迎暗景」活動已有100多年歷史，是詔安客家傳統民俗之一，也是台灣少有的民間習俗，起源為詔安先民為防禦宵小的侵擾，村民會拿著火把「顧更」，後來因村子裡人丁稀少，為了保衛村民的安全，就以「火把」遊庄保護家園。

隨著社會的變遷，舉火把守更已失去了防禦的作用，後來就演變成中秋節迎暗景習俗，除了請神明出巡驅邪保佑平安外，也增添詔安客庄中秋節獨特的過節氣氛，更是社區居民的共同記憶。此一意義深遠的「迎暗景」活動，這些年在社區努力下，已成為雲林詔安客家文化節的亮點。

「澹仔火迎暗景」是水汴頭村民自發性的活動，曾因故中斷了一段時間，2005年中秋節在村民建議下重拾迎暗景活動，2006年舉辦「水汴頭社區隘丁寮燈火節」，開啟了以「詔安客」為主題的大型活動，也為「雲林詔安客家文化節」的創立奠定基礎。

縣政府指出，活動從籌備到執行工作，包括所需的傳統火把製作、布條與布旗布置、誦經祭拜祈禱活動平安順利、平安餐烹煮、遊暗景所需工作人員，皆由廟方及社區志工自動參加，其中不乏全家三代同堂一起出動，充分展現出社區聚落傳統文化的傳承，自我意識的凝聚，也是民俗文化最重要的精神。

今年崇賢寺在迎暗景活動之前，也讓民眾參與今年榮獲無形文化資產「崙背水汴頭跌米籮」體驗，讓民眾感受詔安客豐厚的文化民俗底蘊，對照現今農墾技術及預測天候的科技，跌米籮活動蘊含著人們對於觀音信仰的虔誠與專屬於水汴頭的地方記憶，罕見的問農事祭典儀式，亦為水汴頭社區傳承140年的習俗。

「2022雲林詔安客家文化節」系列活動豐富，也具有文化省思的深度探討及對話，關心客家文化保存的民眾千萬不要錯過，本月3日至10月4日每個周末都有精彩活動，邀請大家秋遊客庄，一起來體驗雲林詔安客家文化節饗宴。