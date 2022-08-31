在連跌3個交易日後，歐股周四開高，但很快地走低。今天市場焦點是稍晚即將公布的歐元區通膨資料。

周三泛歐Stoxx 600指數開高，旋即翻黑下跌，早盤跌0.85點或0.20%，為418.95點。在此前連跌3天之下，預計歐股在八月會下跌約逾4%。

俄羅斯宣布，由於維修需求，周三起繼續暫停北溪一號的天然氣供應，股市也因此受到衝擊。該北溪一號原先預定周三要恢復供應。

利率敏感的科技股在連跌3天後，早盤揚升1.7%；上周五舉辦的全球央行年會，各大央行發出鷹派訊號。

在個別股票方面，義大利時尚奢侈品集團Brunello Cucinelli在公布上半年業績後，股價跌3.9%。

瑞士保全公司Dormakaba控股跌2%；該公司預計本業營收成長將高過目標區間，但指出該前景預測將只適用於2022年7~12月。

周三稍晚將公布歐元區八月通膨資料。