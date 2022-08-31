★分析

Kace Capital Advisors管理合夥人Ken Polcari，聯準會必須削弱勞動力市場，他們要如何做到這一點，他們將繼續升息，讓東西變得如此昂貴，好讓人們退縮、需求將下降，而人們會被解僱。

Homrich Berg投資長Stephanie Lang表示，市場很脆弱，聯準會上周五表達的鷹派立場顯示他們想清楚明確的告訴市場，聯準會不可能轉向，抑制通膨仍是他們的首要之務。這種表態將繼續給市場帶來壓力。一直到年底，波動都會很大。現在所有目光焦點都集中在周五的就業報告，如果發布了強勁的數字，則意味著聯準會在降低通膨的承諾方面將發表更多相同的言論。我們正處於一個棘手的關頭，但我不認為一個特定的數據就能讓市場鬆一口氣。通膨數據需要連跌個幾個月，聯準會才會放心。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，能源類股重挫3.36%，跌幅最大，其次為原材料股跌1.71%，工業類股跌1.48%。金融股跌0.42%，跌幅最小。科技股下跌1.08%。

由中概股組成的金龍中國指數收跌1.99%。

晶片股走弱，VanEck Semiconductor ETF跌1.14%，盤中一度跌約2%，使今年以來下跌逾30%。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌1.53%，微軟跌0.85%，亞馬遜跌0.82%，Alphabet跌0.44%，特斯拉跌2.50%，Meta跌1.26%，網飛跌1.75%。

道瓊指數成分股僅美國運通（微升0.08%）和摩根大通（微升0.02%）收高。陶氏化學跌2.82%，跌幅最大；其次為開拓重工跌2.52%，雪佛龍跌2.44%。

晶片股全跌，恩智浦跌0.10%，德州儀器跌0.71%，美光跌1.25%，超微跌1.75%，高通跌1.95%，英特爾跌2.06%，應用材料跌2.09%，輝達跌2.11%。

★焦點股

百思買（Best Buy Co）收漲1.61%，在標普500指數成分股中漲幅最大。百思買在盤前發布財報，受惠於打折促銷奏效，該公司上季營收獲利均優於市場預期，而同店銷售額下滑的幅度小於市場預期。

折扣零售商Big Lots大漲11.74%，該公司上季營收意外強勁，且虧損小於市場預期。其同店銷售額年減9.2%，但也小於分析師預測的跌幅。

First Solar收漲0.51%，為122.31美元，創下52周新高。該太陽能技術公司宣布將投資高達10億美元，在美國建造一座新的太陽能板製造廠，以及將額外斥資1.85億美元進行現有廠房升級，其執行長表示，《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）過關，是公司推出這些新投資計畫的主要原因。

電動車製造商Lucid和Nikola分別下跌6.31%和9.38%，兩家公司都在本周發布增資計畫。Lucid預計將未來3年內發行80億美元新股。Nikol則計畫以市場價格發行高達4億美元新股。

★台股ADR

台積電ADR跌0.07%，收82.79美元，換算台股價格為504.49元。

聯電ADR漲0.92%，收6.56美元，換算台股價格為39.97元。

日月光ADR漲0.53%，收5.74美元，換算台股價格為87.44元。

中華電信ADR跌0.89%，收40.11美元，換算台股價格為122.21元。(2-2)