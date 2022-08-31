歐洲各國在俄烏戰爭爆發後，對俄羅斯發動經濟制裁，但也面臨俄羅斯降低天然氣運輸量的反制，因此飽受能源危機困擾。不過近日傳出德國、法國等地在各方努力下，將提早達成秋冬天然氣儲量目標，外媒披露背後原因，直指可能與收購亞洲買家剩餘的天然氣，甚至購買經過混合的天然氣有關，算是相當少見的狀況，令市場感到意外。

俄羅斯輸往歐洲的天然氣僅剩戰爭前的2成，加上疫情後段全球能源需求暴增，能源價格狂飆引發嚴重通膨問題，歐洲經濟已經受到侵蝕，且時序即將進入秋冬，屆時無能源可發電的狀況恐會發生，因此各國除了向民眾、企業喊話節能外，也積極尋找能源賣家。

近日美媒報導，歐盟天然氣的儲量已經達到79.4%，距離11月1日以前的8成目標相當近，等於歐盟提早兩個月達標，德國預計下個月就能提前達到85%的目標，法國甚至已經完成9成的儲量目標。

美媒揭露歐洲獲得天然氣的方式，除了購買亞洲買家剩下的額度，還會收購混合過的天然氣，報導提到，拼湊的天然氣是廠商將東北亞買家剩下的天然氣進行混合後再運往歐洲，「多餘的天然氣被轉移到海上的一艘船上，形成新的混合天然氣，最後出售給其他買家。」

能源情報機構Vortexa Ltd表示，7月在馬來西亞沿海附近發現船對船的轉運，這是近9個月以來首次，而這種做法也很少在天然氣市場發生，因為很浪費時間與金錢，不像原油市場混合各類型的原油相當常見。

報導指出，例如Flex Resolute號天然氣船8月先在印度交付來自阿曼的天然氣，隨後透過船對船方式將剩餘的天然氣轉給英國合作夥伴的油輪，而這艘英國油輪還從Flex Aurora號拿到卡達的天然氣，Flex Aurora號原先從波斯灣駛向日本及馬來西亞。

此狀況突顯全球能源市場的激烈程度，不僅歐洲搶買天然氣，亞洲各國也急著確保長約的交付量，加上俄烏衝突未減，天然氣價格仍處在破紀錄的高檔水準。