華航昨（30日）召開臨時董事會，通過客機採購案，斥資46億美元（約1400億）買16架波音787-9客機，引起市場震撼，由於先前美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）4月訪台時，曾當面向蔡英文總統喊話希望台灣能買787客機，最後華航還真的買了，此事被網友質疑是台灣向美國繳交保護費。

葛瑞姆當面向蔡英文提出購買787客機的畫面，透過直播影片全台放送，但總統府低調不談，新聞稿更是直接修飾未露出，曾引起「強銷」爭議，而當時華航的說法是不會埋單，不過最終華航還是通過採購案，讓不少人感到相當意外。

中國時報報導，攤開華航過往購機歷史，都跟政治力介入脫不了關係，且隨眾議院議長裴洛西來台，更加檯面化。2008年華航採購廣體客機，當時美方不滿前總統陳水扁推動入聯公投，沒讓他出訪從紐約或華府過境，讓扁政府一怒之下不買波音，改買空巴A350客機，都說明華航購機牽涉小至總統面子、大至外交利益。

因此，此次華航購買波音客機也成為PTT網友們討論的焦點，許多人直呼，台灣最後還是交了保護費，「果然跪惹，保護費付起來」、「就交給美國保護費吧，波音民用飛機現在被空巴壓著打」、「保護費還是要交吧」、「果然是來收保護費的。」

此外，有網友表示，「4月就有新聞說想賣24架了，結果還是吞了」、「空巴比較好，但爸爸一直來也只能吞了」、「裴奶奶沒白來硬是要你吞」、「吞囉，聽美國爸爸的話」、「果然還是得要吞。」

針對購買波音客機引發的聯想，昨晚華航也回應，購機秉持公司利益考量，謹慎研究相關技術條件及商業條件，政府完全尊重華航專業評估決策。