SWATCH玩聯名，總會掀起話題，新近登場的七龍珠 (DRAGON BALL Z）聯名表，一口氣推出7款動漫主題人物表款，分別代表主角人物Goku (悟空)和他的朋友們，在日本上市時就吸引不少動漫迷上門購藏，其中不乏一次購齊七款表的粉絲，在表壇掀起濃濃的復古漫畫懷舊風。
動漫卡通七龍珠（DRAGON BALL Z）是五、六年級族群的兒時記憶，SWATCH將七位地球守護者的色彩、標誌性元素和趣味創意融入腕表設計中，表環印有Dragon Ball Z的LOGO標誌，並印有角色人物英文名和日文名，即起正式在台開賣。
另10月還會推出SHENRON (神龍)限量套組，源自只要有人收集了七顆龍珠就能召喚Shenron(神龍)的傳說，目前SHENRON X SWATCH BIG BOLD 限量腕表的上市計畫尚未公布，需鎖定關注SWATCH官網。
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