今年「潮音樂」系列，結合基隆帆船賽，以《帆•不凡》為主題。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

市長林右昌走訪山海市集攤位，歡迎大家一同感受海洋文化，將「帆」惱通通拋開。（陳彩玲攝）

「2022基隆潮境海灣節」邁入第5年，今年搖滾音樂祭結合帆船賽及海鮮啤酒節，28日於碧砂漁港熱力開唱。市長林右昌走訪山海市集攤位，歡迎大家一同感受海洋文化，將「帆」惱通通拋開。

林右昌指出，基隆潮境海灣節連續舉辦第5年，無論是帆船賽、市集攤位及音樂會，每年都是夏天最夯、最潮活動，精彩可期，希望大家都玩得盡興。他提及，台琉盃國際帆船賽，近2年因疫情停辦，今年疫情趨緩，朝國門開啟邁進，這次先在基隆嶼舉行繞島賽暖身，生活正常化後將回復以往規模。

產發處長黃健峰表示，潮境海灣節在海委會支持下，鼓勵國人向海致敬，特別著重在潮海洋、潮漁村深度推廣；其中，「潮海洋」推出民眾最喜愛帆船、立槳、獨木舟等無動力水上運動，帶領民眾乘風破浪中學習海洋知識；「潮漁村」則以海洋文化為導覽主軸，發掘漁村故事。

今年「潮音樂」系列，結合基隆帆船賽，以《帆•不凡》為主題，並攜手基隆區漁會海鮮啤酒節共同舉辦，音樂會特邀姓名中，有與「帆」同音或同字者，凡參加活動可享用限定漂浮啤酒一杯。

隨搖滾熱浪節奏，在地創作樂團Time Killa殺時間樂隊揭開序幕，怕胖團、拍謝少年、神棍樂團、無妄合作社、夕陽武士、拾參羊樂團輪番登場，搖滾熱浪席捲碧砂漁港；現場更有山海市集，至少約40個攤位，串聯山海美味、文創產品展售，成為夏日最Chill音樂饗宴，陪大家度過忘憂海洋假期。