經營85度C的美食-KY(2723)今日應邀召開線上法說，公司表示，中國大陸營運應已在第二季落底，目前台灣、中國大陸及美國市場營運均位處正向軌道，下半年營運可望持續改善。同時，集團看好美國市場發展，將朝美中及美東拓展版圖，目標明年店數增近10％。

美食-KY截至6月底台灣門市維持450家、美國門市維持67家不變，中國大陸門市558家，較去年底淨減15家，主因較多位於購物商場及超市門市合約到期自然閉店，使上半年認列的業外閉店費用相對較低，狀況較前3年改善。

美食-KY代理發言人傅柏翔表示，中國大陸受封城防控影響，使當地第二季營運轉虧、營益率降至負10％，美國及台灣均維持約10％水準。不過，中國大陸營收在4月落底後，5～7月營收均見逐步回升，且6月已恢復獲利，預期8月可望持續好轉。

對於三地各地同店營收展望，傅柏翔指出，美國第三季迄今同店營收持續成長，近期維持年增4～5％穩健成長。中國大陸受供給增加、消費動能降溫影響，6、7月同店營收年減7～9％，預期8月同店衰退可望持續收斂，9月力拚持平恢復小幅成長。

而台灣上半年落實提升蛋糕銷售策略、並進行直營門市整改，展望後市，雖然確診數居高不下，但整體消費動能已較5、6月改善，配合直營門市陸續完成整改，有助帶動門市及麵包產品營收提升，認為只要總體環境未見太大變化，下半年表現有機會優於第二季。

展店計畫方面，美食-KY對美國市場展望維持樂觀，今明2年展店按計畫進行，預計10月前後新展1家店、明年規畫至少新展6家，目標未來店數增加10％，並朝美中及美東展店，對集團整體營運貢獻可望持續提升。

而中國大陸過去3年門市規模略有下降，但不至於到大規模閉店，認為第二季已是谷底、後續不會再更差。雖然因近期疫情仍不明朗，尚難敲定展店目標，但由於單店營收及獲利優於當地同業，認為只要未來大環境沒有太大落差，未來展店空間及市占率將高於同業。

傅柏翔指出，中國大陸的既有街邊商圈或住宅區門市，今年以來營收及獲利表現均優於商場門市，下半年除了商場店人流有機會逐步回升，住宅或街邊門市仍會貢獻重要的營收及獲利動能，未來將聚焦拓展此類門市據點，烘焙旺季亦有助帶動麵包及蛋糕銷售加速恢復。

對於中國大陸近期限電停電影響，美食-KY表示，雖然過去幾周四川市場同店營收明顯受影響，但其他地區停電限電狀況較去年輕微，且公司並非用電較大的製造業，預期限電停電對今年營運的影響不會比去年明顯。