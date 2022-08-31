蘋果拉貨動能帶動電子零組件旺季效應，投顧研究機構對PCB族群指標股看法樂觀，中信投顧指出，臻鼎-KY（4958）受惠美系大客戶訂單優於去年同期，初評「增加持股」，推測合理股價預期130元。

中信投顧指出，近期雖消費性產品表現不佳，然而智慧機需求疲弱主要集中在中低階機種，高階機種較不受影響，臻鼎-KY主要供應美系大廠，其經營管理階層認為第三季將如期拉貨，未見訂單調整，下半年訂單量優於去年同期，預計上、下半年比重約為40％對60％，看好下半年在美國持續升息下，人民幣將維持相對弱勢，有利於臻鼎-KY整體獲利表現。

臻鼎-KY目前包含淮安HDI、深圳軟板與BT、ABF載板等新產能，將在下半年至明年初陸續量產，加上明年第二季過後，消費性產品庫存調節可望告一段落，投顧法人認為，臻鼎-KY今、明年獲利成長無虞，且市占率將持穩龍頭位置，預估今年每股稅後純益（EPS）為12.73元，年增24.9％，明年進一步提升至14.33元；考量臻鼎-KY持續提升技術並擴增產能，使整體產品線更加完整，看好臻鼎-KY長期獲利表現。