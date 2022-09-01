輝達電子（Nvidia）稍早表示，美國政府最新規範要求業者出口至中、俄的特定晶片須先取得授權，恐影響輝達在大陸的晶片訂單，估計本季（8至10月）營收將因此損失4億美元。消息公布後，公司股價在1日盤前下跌4％至145美元。

美國政府基於國安考量，要求美國業者生產的人工智慧運算晶片須先取得政府授權，才能出口至中、俄。雖然輝達並未對俄羅斯銷售晶片，但大陸訂單將受到影響。輝達表示將尋求其他替代產品供應大陸，但必要時仍須向美國政府申請授權，營收連帶受到衝擊。輝達先前預期本季營收約在59億美元。