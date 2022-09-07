新光鋼(2031)8月營收18.32億元，年增51.42%、月增65.59%，高於預期。前8月營收116.77億元，年增21.30%。法人認為，新光鋼營收上升，主要因為部份下游業者期待金九銀十旺季增加庫存備貨。考量大陸用鋼需求疲軟，對2022年金九銀十旺季的期望不高，今年下半年鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。短期鋼鐵價格持續下跌，業者的利差縮小獲利呈現下滑趨勢，維持新光鋼中立的投資建議。

不過受惠營收利多，新光鋼周三開盤大漲8.54%報38.75元，一度收復5日線、月季線，盤中漲幅收斂，仍收漲1.68%報36.3元。

近期鐵礦砂價格持續在每公噸100美元附近整理，近二日又跌破百元關卡到95美元附近，原料價格的低迷是鋼價偏低的主要原因之一，大陸需求能否回升預期將是鐵礦砂價格能否守穩反彈的關鍵因素。中鋼9月內銷盤價仍以每公噸下跌新台幣1000元開出，考量大陸用鋼需求疲軟，對今年金九銀十旺季的期望不高，今年下半年鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。

大陸目前疫情封控措施反覆，加上乾旱與停電問題也影響經濟活動，雖然政府有宣示要支持房地產產業，但是消費者對房地產的信心是否能恢復帶動購屋需求回升仍要觀察，鋼鐵需求復甦可能仍需時間，短期的鋼價仍將弱勢整理。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在疫情後及俄烏戰後帶動的經濟復甦及重建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。