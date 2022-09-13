量測儀器大廠致茂(2360)受惠電動車相關檢測設備銷售成長，2022年8月合併營收雙位數「雙升」至23.11億元、創近57月高點、改寫歷史次高。由於訂單出貨狀況良好，公司對下半年營運樂觀看待，預期全年營運高峰將落於第三季，下半年營運可望優於上半年。

在營運動能看旺帶動下，致茂股價自7月初一路震盪走升，近日上攻力道明顯轉強，今（13）日開高後在買盤敲進下放量勁揚7.75％至208.5元，創2月中以來7個月高點。以7月初起漲點起算，股價2個月來已強彈達54％。

致茂公布2022年8月自結合併營收23.11億元，較7月20.56億元成長達12.43％、較去年同期14.18億元成長達63.01％，創2017年11月以來近57月高點、改寫歷史次高。累計前8月合併營收137.01億元，較去年同期115.47億元成長達18.66％，續創同期新高。

致茂受惠量測本業需求暢旺，配合業外處分轉投資工業電腦廠凌華部分持股助攻，第二季歸屬母公司稅後淨利跳增至16.61億元、每股盈餘（EPS）3.95元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利25.12億元、每股盈餘5.98元，亦雙創同期次高。

致茂上半年量測及自動化檢測設備營收31.73億元、年增達27.38％，半導體／Photonics測試解決方案營收23.3億元、年增達26.29％。一站式解決方案4.55億元、年增達85.71％。公司表示，8月營收改寫歷史次高，主要受惠電動車相關檢測設備銷售成長帶動。

展望後市，致茂董事長暨總經理黃欽明表示，消費電子需求修正對量測產業影響不大，第三季訂單出貨狀況目前看來不錯，希望全年營運軌跡維持往年常態，即高峰落於第三季、下半年營運優於上半年。同時，上半年毛利率58.8％超乎預期，希望下半年能維持穩健。

投顧法人調升致茂第三季營收、獲利預期各8％、11％，預估每股盈餘約2.4元，並看好HPC、垂直腔面發射雷射器（VCSEL）及電動車為今明2年成長主動能，調升今年營收、獲利預期各4％、26％，可望順利賺逾1股本，維持「增加持股」評等、目標價230元。

另一家投顧法人將致茂今年營收及獲利預期分別調升9％及21％，看好可望分別年增13.8％及18％，毛利率上看55％、每股盈餘估逾11.6元，並預期明年營收可望年增5％，每股盈餘估逾11元，維持「中立」評等、目標價200元不變。