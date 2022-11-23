58歲的港星張曼玉是國際級的華人影后，曾獲得柏林影展、坎城影展影后的殊榮，還擁5座香港電影金像獎、4座金馬獎最佳女主角獎，張曼玉演藝成績無人能敵，已經息影10多年的她，最近無預警進駐抖音，分享兩段日常影片與性感床照，短短幾天總觀看數已經來到5500萬，女神魅力依舊不減。

張曼玉近日動作多多，除了出席時裝活動外，還突然進駐抖音，她表示在清理電腦中的舊檔案時，發現昔日的工作花絮，突然覺得時間過得很快，張曼玉表示：「雖然看到影片裡的自己覺得有一點兒陌生，那些背景和我現在經歷的也很不一樣，可是真沒想過這樣就十幾年。」

張曼玉一開抖音帳號就上傳了2支影片，第一支是2008年，她在倫敦與瑞士知名攝影師René Habermacher合作的片段，她換了多種造型，不論妝髮、服裝，舉手投足都充滿了時尚感，甚至還出現只穿著性感的細肩黑洋裝躺在床上慵懶模樣，十足體現法式風情與韻味。

另一段視頻是她在巴黎的愜意生活，踩單車穿梭大街小巷，頗有閒情的餵白鴿。網友們看見張曼玉依舊保有當年的氣質，紛紛被引起了回憶，影片下方留言區竟超過3萬則留言，「唯一一個獲得過五屆金像獎最佳女主角的女演員，可惜息影太快，遺憾啊，曼玉姐」、「一代經典，花樣年華」、「女神滿滿的高級感」、「那時候的明星真的好有辨識度」

但有網友猜測張曼玉突然開抖音是因為要直播帶貨，紛紛跪喊：「拜託不要」、「女神不要掉身價」，不過從張曼玉的自述來看，推測她應該只會偶爾、隨緣地分享自己過往工作或生活的舊素材，暫時還沒有要走下神壇進入直播圈。