Oh my, I guess she won't do it again, hahahaha... 👀 (how it started & how it ended) #ChichenItza #CerseiShameShame pic.twitter.com/FZeoXzxcHv — Gaby S. (@gabyserrar) November 22, 2022

參觀名勝古蹟，遵守相關規定是基本的禮儀，不過墨西哥一名女遊客參訪馬雅金字塔時卻大踩紅線，不僅違反規定爬到千年古蹟上，更在登頂時兩度跳舞拍攝抖音，誇張行徑引爆現場民眾怒火，被保全驅離時遭到眾人潑水、扯髮，影片曝光後在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，事件發生在墨西哥猶加敦半島上的馬雅文明遺址，2007年時，奇琴伊察（Chichén Itzá）的卡斯蒂略金字塔（Temple of Kukulcán）就被聯合國教科文組織選為世界新七大奇蹟之一，當地政府為了保護這座千年古蹟，頒布未經許可禁止攀登等相關法規，不料本月20日一名29歲女子阿比蓋爾（Abigail Villalobos）竟然無視規定擅自闖入。

根據網路上瘋傳的影片可見，身穿藍衣、紅褲的阿比蓋爾為了拍攝時下流行的抖音短片，竟然違反禁令爬上約24公尺高、365台階的千年古蹟，甚至闖進神廟並兩度手舞足蹈的朝著底下群眾跳舞，誇張行徑令在場遊客又驚又怒。

後來阿比蓋爾被保全強行帶離現場，現場遊客不斷朝著女子狂噓，部分人士因為氣不過憤而上前拉扯她的頭髮，還有人直接朝她潑水、扔水瓶以示抗議。女子也因為擅闖古蹟在警局關押半小時，並支付墨西哥披索5000元（約新台幣8030元）罰金後獲釋。