香港女星鍾麗緹擁有中越混血的優良基因，靠著美艷外型受封「性感女神」，先前因登上大陸實境秀《乘風破浪的姐姐》讓她再度成為話題焦點，她近日在社群平台上曬出與小女兒的同框跳舞視頻，母女倆都穿著粉色上衣搭配黑色長褲，大秀好身材，鍾麗緹向女兒甜喊，「今天是粉色姐妹花，Love you！」

從鍾麗緹所曬出的影片開頭中，她便抱著最小女兒小考拉的手臂，親吻她的臉頰，聳著肩膀看向鏡頭，笑眼盈盈，看起來非常年輕有活力。母女倆在公園裡跳舞，動作同步，年僅12歲的小考拉已經和鍾麗緹差不多高了，而鍾麗緹的身高約168公分，可推測出女兒已經170公分，而女兒臉蛋清秀可愛，加上修長纖細的身材，假以時日一定能成為亭亭玉立的大美女。

鍾麗緹與女兒小考拉一同在鏡頭前熱舞。(圖/鍾麗緹 抖音)

雖然鍾麗緹已經52歲，但她還是有著一頭烏黑亮麗的波浪長髮，身姿曼妙，每天活力四射，還能直播一整天，體力非常好，雖然已經不比年輕時艷麗的容貌，但依舊風韻猶存，充滿魅力。

「太成功了，女兒一個比一個漂亮」、「考拉有點像虞書欣好漂亮」、「小考拉的腿竟然比鍾麗緹還長！！！」、「這個基因證明了鍾麗緹確實沒整」、「應該說媽媽的基因太強大」、「基因真是強大啊！媽媽年輕時候漂亮，女兒們也遺傳到了媽媽年輕時候的美啊！」