KTV國語音樂排行榜過半是大陸歌引起討論，不少網友推測恐是抖音捧紅了許多歌曲，不過，有許多眼尖網友發現，這些新一代的抖音歌上榜不意外，畢竟抖音捧紅了好多神曲，最扯的是周杰倫18年前發布的《擱淺》竟然還在榜單的第7名，讓大批網友看了讚嘆連連，直呼這首歌還可以再戰10年。

一名網友在PTT上分享「KTV排行榜超過一半都是大陸歌」，引起網友討論，不少人驚愕排行榜與過去截然不同，也有人推測恐是因為抖音盛行，導致許多歌曲被捧紅，連帶的一些名不見經傳的大陸歌手也跟著走紅。

實際查詢錢櫃10月25日至31日的「國語點播排行」，其中可見榜上有名的都是抖音神曲，不過，周杰倫的一首《擱淺》竟然霸佔了榜單的第7名，實在很厲害，因為這首歌是2004年的時候發布的，收錄在周杰倫第五張國語專輯《七里香》。

不少網友見狀也驚乎，18年前的《擱淺》到現在還在排行板上也太強了。「《擱淺》這麼久的歌竟然還在」、「 怎麼還會有《擱淺》啦！笑死」、「《擱淺》還能前十，真的誇張了」、「《擱淺》還能再戰10年」、「《擱淺》是擱淺在榜單上了吧！」