中國二十大正式落幕，習近平順利連任邁向第三任期，台灣身為自由民主之國，在中華民國憲政體制下，和全球多數的民主國家對於北京的做法深感詫異，無論外界對於習近平的作法有如何的詮釋與分析，中國大陸和全世界多數國家沒有統獨問題，唯有單獨面對北京的台北，假使兩岸路線、政策不進行修正，未來恐怕需要面對劇變的兩岸情勢。

兩岸自始至終因政治、意識形態導致雙方對抗七十餘年，上個世紀兩岸曾兵戎相見多次，二十一世紀的兩岸，雖然尚未爆發戰爭，但今年8月解放軍軍演已大幅改變兩岸的互動模式，加以目前台灣的執政黨對於兩岸對話仍無法有所突破，於是任何關於兩岸破冰的可能預測幾乎為零，關於兩岸戰爭的預測即成為顯學。

雖然開啟兩岸溝通的道路相當艱辛，但本文認為台灣在兩岸關係的處理上仍握有兩大主動權。

首先，近期台北市立動物園的貓熊團團，因腦部病變導致健康狀況並不樂觀，園方隨即向陸方表達支援請求，隨即在10月28日大陸國台辦發言人馬曉光表示，已收到台灣的邀請函，「擬」派遣兩位專家前來台灣協助。

大陸已於11月1日派遣吳虹林與魏明兩位專家抵台，後續貓熊的健康狀況走向仍須留意。但對於兩岸而言，從2016至今早已沒有政治互信，北京當局更因民進黨不願正面承認九二共識，導致雙方早已沒有互動；兩岸近3年也因防疫、疫苗採購議題爭執不休，加上亡國感、抗中保台的意識形態操作，眼看兩岸可能將產生擦槍走火的風險，如今因貓熊健康問題能讓兩岸有所互動、溝通，雖不敢保證未來兩岸能有更多的談話，但總體來說，貓熊健康也是敲開兩岸互動的小鑰匙。

其次，今年適逢九合一大選，緊接著2024總統大選也即將到來，本文暫且不論兩岸路線意識形態的爭執，若台灣社會願意票投中華民國派的政黨與政治人物，難道兩岸關係仍會繼續惡化嗎？從兩岸的角度來說，中華民國派的兩岸論述仍舊符合兩岸現狀（治權分治），更是創造兩岸溝通的契機。即使北京當局對於中華民國的主權不願正面承認、肯定，但也不至於讓兩岸關係陷入兵凶戰危的窘境。

換言之，兩岸關係固然有先天難解的意識形態，即使如此兩岸在經貿交流仍舊熱絡。如同美中兩強在高端晶片、軍事力量、意識形態中有所競逐，但習近平於二十大後表示中美身為大國，加強溝通與合作仍有助於世界和平；拜登10月26日會見國防高官時亦表示不會與北京尋求衝突，這些跡象均顯示競爭激烈的美中大國，仍盡力維持鬥而不破境界。

兩岸關係會走向戰爭或和平？端視彼此溝通的誠意。在對抗的兩岸下台灣也應盡力尋求對話的可能，才是確保兩岸持續和平的關鍵！

（作者為專職作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※