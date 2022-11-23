為演繹義大利生活美學，台北遠東香格里拉飯店首度攜手寢具家飾精品品牌寬庭美學KUAN'S LIVING，以義大利奢華家居香氛品牌「翡冷翠香氛DR.VRANJES FIRENZE」四款家居香氛為靈感，將一樓大廳「茶軒」打造成佛羅倫斯知名的「波波里花園」，結合義式餐前酒飲食文化，創意設計驚豔味蕾的美食與特調，自11月24日起至2023年1月2日推出「香遇波波里花園」義式歡飲小食光，每組1,680元+10％，包含兩杯調酒及四款義式小點，加贈一瓶25毫升翡冷翠香氛DR.VRANJES FIRENZE最新玫瑰菸草空間噴霧，標榜以五感喚醒食慾放鬆身心，享受充滿義式風情的美好時光。

台北遠東香格里拉與寬庭美學KUAN'S LIVING的首度跨界合作，由飯店行政主廚陳帝昕以及大廳茶軒首席調酒師邵逸軒，以義大利奢華家居香氛品牌「翡冷翠香氛DR. VRANJES FIRENZE」四款各具特色的香氛：玫瑰菸草（Rosa Tabacco）、貝里尼（Bellini）、貴族紅酒（Rosso Nobile）與蘋果白蘭地（Calvado's）為靈感發想，將每一款的風味特質，設計成四款以香氛為名的雞尾酒，以及四款搭配的義式小點，在向晚金色暖陽灑落挑高優雅的大廳茶軒，打造獨具義大利品味的「香遇波波里花園」義式歡飲小食光。

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