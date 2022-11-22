Abercrombie ＆ Fitch 旗下最為暢銷的香氛系列，今年再度推出冬季新款男女香氛「AWAY TONIGHT 星空之境」。（A＆F提供）

紐約休閒服飾品牌Abercrombie ＆ Fitch 旗下最為暢銷的香氛系列，今年再度推出冬季新款男女香氛「AWAY TONIGHT 星空之境」，在歲末年終的歡聚時刻，為所有生活在城市之中的人們，點綴上猶如熒熒燈火般溫暖人心的木質及東方果香氣息。

AWAY TONIGHT 星空之境男女香氛延續了A＆F香水系列的最新篇章，以都會男女遠離喧囂生活為主題，從陽光煦煦的白日城市秘境，轉變為落日晚霞間的歡聚一隅。描繪著入暮之間都市裡某一處令人嚮往、燈光燦爛、歡欣喜樂的畫面。

AWAY TONIGHT 星空之境男性淡香水與女性淡香精的香水瓶身分別使用深夜的藍色代表男香與落日的粉色代表女香，演繹著夜幕的到來；瓶身造型延續AWAY獨有的金屬扣環設計，粉色瓶身搭配玫瑰金的金屬噴頭，藍色瓶身搭配銀灰色噴頭。

星空之境男性淡香水是一款木質清新調的香水，詮釋出這一夜晚所度過的美好生活，以清爽的佛手柑搭配葡萄柚激發香氣，緩緩帶出苔蘚和天竺葵融合成樸實而復雜的韻味，最後流露檀香木和廣藿香的溫暖。

星空之境女性淡香精 則是溫暖馥郁的東方果香調，前調以獨特的粉紅胡椒及小蒼蘭揭開序幕，接續精緻的鈴蘭花及茉莉花香，最後以坦然舒暢的安息香與零陵香豆捕捉對於夜晚到來的期待，以及與朋友相聚的甜蜜愉悅。