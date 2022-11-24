新光金控旗下元富證券進軍Web3.0，攜手台灣數位資產管理平台Bincentive，推出由其發行之獨家「內含等值新台幣1,000元以太幣價值」之投資賦能的NFT–Demi Trader限量168張，另享有元富台美股手續費折扣優惠，及專屬DemiPASS Role角色稱號與多元豐富的社群活動。元富將證券投資、虛擬貨幣、非同質化代幣巧妙結合，擴大投資體驗。

元富考量NFT客群喜好稀缺性的收藏價值及投資人重視具投資屬性的商品，委請台灣最友善的Web3.0社群Demi-Human團隊操刀，結合賽博朋克元素與科技未來感為題，將Demi Trader套用Bincentive旗下InvestNFT服務，NFT內含以太幣價值1,000元新台幣，會於鑄造當日轉換價值，未來可至OpenSea二級市場交易，若NFT在二級市場價格驟跌也無須擔心，用戶可至InvestNFT平台100%提領兌換成以太幣。而兌換後NFT本身也隨即銷毀，隨著數量變少也將提升剩餘NFT的稀有度及賦能，充分將投資的概念展現在NFT上，擴大NFT的收藏價值及樂趣。

Bincentive執行長卓昭明對此表示，Bincentive 過去多年來專注於數位資產管理服務與應用，本次與元富證券合作，希望不僅是提供一張NFT的價值，而是背後串聯整個Web3.0社群間的合作、協助元富證券進入Web3.0生態體系，進而讓更多年輕人認識元富證券。未來也將繼續創造更多元的創新應用，作為銜接Web2.0至Web3.0的橋樑，創造共贏商機。

針對加密貨幣交易所FTX破產風暴的持續擴大，卓昭明認為這些事件短期必然造成加密貨幣市場巨烈動盪，但並不影響Web3.0市場的長期發展趨勢，元富證券NFT 中可兌換的以太幣是區塊鏈及Web3.0生態中的最具影響力的代幣，也仍會是極具升值潛力的數位資產之一，結合NFT本身的收藏價值及賦能，元富證券Demi-Trader NFT 將會是用戶值得收藏的數位資產贈品。

2022年12月31日前，投資人只要透過線上開戶，一次完成證券＋複委託開戶，且於活動期間電子交易達2億元，或出示其他金融機構單月交易金額2億元以上，或證券庫存、基金庫存達1億元以上之證明，即可成為元富VVIP直接獲得1張Demi Trader NFT。另外，活動期間交易滿5萬元亦可參加抽獎，有機會抽中Demi Trader NFT。元富更祭出專屬「大禮包賦能」，優惠期間提供台股電子交易手續費每月不限金額28折、美股超殺0.2％電子手續費優惠及優先參與講座及活動的權益，元富積極滿足客戶多元投資項目的需求，持續優化豐富且多元的數位服務。