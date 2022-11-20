第59屆金馬獎頒獎典禮昨（19日）圓滿落幕，《智齒》奪5項（包含觀眾票選獎）為大贏家，《白日青春》以3項緊追在後，金馬執委會執行長聞天祥於搬完獎後揭曉評選內幕，今年作品很平均，沒有壓倒性的勝利，都有各自的優點，今年評審團開會創下史上最快紀錄，「總共只花5.5小時，可能跟前一天晚上吃飯有關，餐會上交換非常多意見，讓會議進行相當快速」。

聞天祥提到，全票通過項目史上最多，包括最佳男主角《白日青春》黃秋生、新演員《一家子兒咕咕叫》胡智強、攝影《智齒》、改編劇本《智齒》都是17票全數通過，9比8險勝的狀況也非常多，包含最佳紀錄短片《當我望向你的時候》和《庭中有奇樹》、最佳紀錄長片《九槍》和《塵默呼吸》、最佳導演《哈勇家》陳潔瑤和《智齒》鄭保瑞、最佳女主角《燈火闌珊》張艾嘉和《智齒》劉雅瑟、最佳女配角《哈勇家》林詹珍妹和《一家子兒咕咕叫》楊麗音、最佳動作設計《我心我行》許芳宜和《智齒》黃偉亮、最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》和《智齒》。其中討論最久的獎項是紀錄片，花了50分鐘反覆討論才達成共識。

影帝后部分，由於這次入圍者的表演都相當「滿」，反而因為黃秋生跟張艾嘉2位老戲骨有「舉重若輕」的能力，最終獲得青睞，評審認為《一家子兒咕咕叫》游安順和《智齒》林家棟都是往死裡演，張孝全在《罪後真相》展現不同以往的表演，是最成熟的一次，但黃秋生「看似沒有表演的表演，才是最厲害的」，且他飾演的角色在身體上是有狀況，這不是在電影上凸顯，與童星林諾的互動像罪惡感補償，又是和兒子間的一種補償，更是某種死之將至的反應，「鬆得很厲害，也留了很多留白」；張艾嘉則是在電影中呈現出不同時間點的變化，展現出「回春般的演技」。聞天祥說：「她把角色吃進去，是那部電影最有魅力的部分，不然《燈火闌珊》對演員來說，不是得獎最有利的片型。」

男女配角部分，李淳、胡智強、鄭東煥、高英軒都有討論，但朱軒洋在一開始就領先，只是沒過半，票數分散。評審認為，朱軒洋是帶領電影進入黑暗的關鍵，導演柯震東刻意安排轉折，後段角色氣場變弱，朱軒洋也展現讓人具說服力的弱，讓人能夠相信且有說服力，展現層次分明的表演；《哈勇家》阿嬤林詹珍妹首度演戲就成功獲獎，評審認為：「如果她是按照劇本演出，那超級到位；如果不按劇本演出，那也演得渾然天成。」至於楊麗音則是演出悲情中年婦女，每次都哭出不同感覺。至於有沒有曾有雙蛋黃的考量，聞天祥表示：「這個沒有被提出。」

而在最佳新導演部分，最後階段是《黑的教育》柯震東、《海鷗來過的房間》孔慶輝及《白日青春》劉國瑞在討論，「評審非常讚賞柯震東對演員的指導，讓3個演員都有截然不同的表現，絕對是有能力調度，不過劉國瑞親自寫劇本，在文本方面和處理演員上，讓職業演員和素人演員完全融合在一塊，且在有限的資金、大量夜戲以及極少時間要呈現角色的劇烈變化」。另外，最佳原創歌曲，聞天祥說另外3首都是擺在片尾、延長電影餘韻的感覺，只有周興哲〈想知道你在想什麼〉非常不同，「除了動聽外，這首歌帶給電影的影響是什麼也是關鍵，周興哲這首歌為電影《我吃了那男孩一整年的早餐》帶來高潮，雖然一開始隱而不彰，但男女主角突然想通了，這首歌就推出來了，然後劇情到後頭又有不同運用，可能比內心獨白產生更大效果」。

最佳導演陳潔瑤是第5位獲得金馬最佳導演的女導演，評審認為她在《哈勇家》有限的資源中卻能以準確觀察力在情感上自然呈現，「看出導演實力，因此險勝」。劇情長片則在《哈勇家》、《智齒》、《一家子兒咕咕叫》，最後集中在《智齒》跟《一家子兒咕咕叫》，評審們認為《智齒》和《咒》突破類型，《白日青春》議題手法成熟展現，《哈勇家》則在人文風格別具特色，《一家子兒咕咕叫》雖然對於觀眾不太容易入口，但角色創造很不一般，「不刻意提供氾濫的正能量，直批到底，不討好、不討巧，以及人和動物反差的對比隱喻，展現出創意和企圖心」。