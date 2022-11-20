第59屆金馬獎精彩落幕，由高雄市政府創辦的「高雄人」、「高雄拍」也寫下亮眼成績，「高雄人」投資的《一家子兒咕咕叫》奪得金馬最大獎「最佳劇情片獎」，並獲得金馬會外賽「國際影評人費比西獎」，劇中演員胡智強更獲得「最佳新演員獎」；呼聲極高的《咒》也拿下「最佳剪輯獎」、「最佳音效獎」；而「高雄拍」的獎助作品《講話沒有在聽》也獲得「最佳劇情短片獎」。

高雄市政府2007年起，首創全台第一個單一窗口拍片支援中心，也是第一個將公部門由「補助者」轉變為「投資者」的地方政府，並以「高雄人」作為出品人，協助劇組前往高雄取景和輔助拍攝過程；2012年起，推出的短片「高雄拍」獎助計畫，培養出許多新銳導演。

高雄市長陳其邁獻上恭喜之意，並表示高雄市政府支持台灣電影創作，這次「高雄人」和「高雄拍」投資獎助電影，同時囊獲劇情長片和短片2項大獎，可見扶植故事內容的重要性。

副市長史哲說明，高雄市致力扶植台灣影視產業鏈健全發展，從培育編劇開發原創劇本，到資金挹注、拍攝支援、行銷策劃，以及獎助短片創作和劇集開發等，努力將高雄打造成拍片友善城市。

史哲補充，高雄市政府2022年再加碼推出「高雄劇」影集製作投資（試辦）計畫，每部影集投資金額最高可達1000萬元，藉此鼓勵開發製作多元原創影集，更鼓勵製作團隊取材高雄、來高雄取景拍攝。

資深剪輯師李念修執導的《講話沒有在聽》，在榮獲「最佳劇情短片獎」時，特別致詞感謝高雄市政府及高雄拍；李念修表示，開發一部作品，需要非常多的時間跟經費來支持，特別感謝高雄市政府、高雄拍的獎助支持，讓作品有機會實踐、完成。