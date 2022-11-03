和勤(1586)10月份合併營收1.84億元，與上月持平，年減12.37％；累計前10月營收21.33億元，年減1.09％。和勤10月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.59億元，佔比86.27％；硬碟機構件（VCM Plate）0.06億元，佔比3.45％。美系電動車大廠剎車零件、建築工程用結構件等新品增量，汽車零件保持旺季水準；在Seagate、WD等硬碟機大廠嚴控產出與庫存的政策下，硬碟（HDD）零件出貨仍受到壓縮，使得單營收下滑。

大陸車市近年接連受到晶片缺貨、景氣波動影響，各廠牌汽車銷售情況與往年相比出現較大波動，和勤的客戶分散且持續有新產品訂單，今年以來即使有部分車廠訂單不如預期，也能由新品訂單填補。和勤表示，雖然車市前景仍未明朗，但大陸每年仍有2,500萬輛的銷售規模，且新能源車銷售保持倍數成長，和勤目前車用零件最大客戶美系電動車大廠的訂單穩定成長，剎車零件也持續增量中，明年新產品重點聚焦在新能源車零件，包括發動機的定子、轉子零件，均可望在明年放量。

硬碟機構件（VCM Plate）有8成以上供應高階儲存硬碟機種，以5G、雲端伺服器為主，預期客戶去化庫存的時程相對較短，估計影響至明年第一季，後續仍將恢復正常出貨。雖然電子產品有產業調整壓力，和勤近年在綠能儲能領域的發展相當順利，其中供應電動巴士用的電池殼組產品出貨持續成長，公司也將繼續推出新產品拓展市場。