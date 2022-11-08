IC封裝及測試廠典範(3372)舉行法說會，今年第三季每股盈餘0.03元，呈現連5季下滑。前三季每股盈餘0.66元，也較去年同期的1.8元下降。典範總經理曾忠鶴表示，因通膨、庫存、總經不佳等因素，訂單狀況不明朗，公司將強化供應鏈安全，確保原物料之供應無虞，也將產品線占比調整，讓整體產品占比更平衡。

典範今年第三季每股盈餘0.03元，均低於今年第二季的0.23元、去年同期的0.77元，呈現連5季下滑。前三季營業收入9.94億元，年減31.25%，營業費用增加，營業毛利1.12億元，年減71.21%，毛利率從去年同期的27%降至11%，營業淨利0.31億元，年減89.96%，營益率也從去年同期的22%降至3%。業外有外幣兌換利益，稅前淨利1.14億元，本期淨利1.14億元，年減63.09%，每股盈餘0.66元，較去年同期的1.8元下降。2022年9月30日每股淨值12.19元。

典範產品封裝應用分析，Controller/Driver占整體營收40%、FALSH占20%、MCU占19%、Sensor IC占11%、RF-IC占5%、Power IC占5%、Others占1%。

典範10月營收0.84億元，年減54.21%、月增14.43%，中止連7個月下滑；前10月營收10.79億元，年減33.87%。

典範總經理曾忠鶴表示，全球性通膨及國際整體經濟不佳，訂單狀況不明朗。受到客戶的庫存影響，訂單放緩。公司則強化供應鏈安全，確保原物料之供應無虞。

展望後續，典範產品線占比調整，提升感測/射頻/電源產品占比，讓整體產品占比更平衡，產品組合更健全，希望提供更多元產品給客戶，對於面對市場變數可望更能因對，而產品線擴增，以FC/WLCSP導入。