金管會公布金融業最新裁罰概況，2022年前10月對金融三業及上市櫃公司合計裁罰260件、年減52件，罰鍰金額共2億849萬元，較去年同期2億7488億元減少達6639億元或24.15％。其中，保險及證券期貨業罰鍰金額分別年減達37.29％、32.94％。

保險局前10月對保險業裁罰件數58件、年減5件，罰鍰金額6610萬元，較去年同期1億540萬元減少達3930萬元或37.29％。銀行局前三季對銀行業裁罰件數17件、年增7件，但罰鍰金額9103萬元，較去年同期9289萬元減少186萬元或2％。

而證期局前10月對證券期貨業及上市櫃公司合計裁罰件數185件、年減達54件，罰鍰金額5136萬元，較去年同期7659億元減少達2523萬元或32.94％。

其中，證券期貨業前10月裁罰件數30件、年減達24件，罰鍰金額1936萬元，較去年同期3466萬元減少達1530萬元或44.14％。上市櫃公司裁罰件數155件、年減達30件，罰鍰金額3200萬元，較去年同期4193萬元減少993萬元或23.68％。

銀行局副局長童政彰分析，今年裁罰件數較去年同期增加，主因違反個資法處分案件較多，但由於罰度相對較低，使罰鍰金額低於去年同期。保險局主秘蔡火炎則指出，今年保險業罰鍰金額較去年明顯減少，主因未出現單筆裁罰金額特別高的案件。

銀行局及保險局今年裁罰金額最高案件皆為開發金，主因大股東辜仲瑩干政等內控缺失，分別重罰開發金2000萬元及旗下中壽600萬元。證期局裁罰金額最高案件則為瀚亞投信裁罰400萬元，主因前投資長涉用人頭炒股、且有「先畫靶再射箭」等違規行為。