資服業者騰雲（6870） 公告10月合併營收為0.38億元，年增39.38％，累計1～10月營收3.67億元，與去年同期相比成長20.91％。

騰雲第三季營收為1.21億元，較去年同期增長23.28％，創單季歷史新高，10月營收又較去年同期大幅成長近4成，接下來海內外大型場域設施數位轉型訂單於第四季持續完成驗收，今年整體營收成長樂觀看待。

騰雲科技主要提供數位轉型解決方案，目前整合三大科技及應用，包含金融科技、行銷科技、數據科技，協助海內外大型場域設施與各式零售業者進行OMO（線上及線下）數位轉型，客戶遍及台灣、中國、馬來西亞、越南、日本等地。

本月初獲國發會旗下「亞洲．矽谷」計畫遴選為台灣優秀新創，至新加坡金融科技展參展，與全球逾500家廠商共襄盛舉。騰雲商務拓展總監邱國彥表示，本次展會許多國際大廠皆對騰雲的解決方案表達高度興趣，尋求地區代理權，未來有機會成為騰雲的海外合作夥伴，並增加騰雲東南亞區域的利潤貢獻。