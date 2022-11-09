日產7月到9月當季營收年增逾31％至2.5兆日圓，是因為日圓貶值，讓其海外業績轉換日圓計算時增加匯兌收益。但獲利年跌68％至174億日圓，因車用晶片短缺影響出貨和日圓貶值增加採購成本。其股價9日下跌0.5％收493日圓。