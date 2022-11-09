晶片短缺影響出貨 日產上季獲利年跌68％ 22:532022/11/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日產7月到9月當季營收年增逾31％至2.5兆日圓，是因為日圓貶值，讓其海外業績轉換日圓計算時增加匯兌收益。但獲利年跌68％至174億日圓，因車用晶片短缺影響出貨和日圓貶值增加採購成本。其股價9日下跌0.5％收493日圓。 原物料成本高 豐田上季淨利年減31％ 《金融》施羅德2023年十大預測 匯率反轉、港陸股回春 《國際產業》財測閃瞎人 索尼大漲9% #日圓 #日產 #日圓貶值 #晶片短缺 #上季獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》抗疫大鬆綁 日9月家庭支出連4升 10:082022/11/08 財經 晶片續缺 豐田下修年度銷量 04:102022/11/02 全球財經 《產業》搭日圓貶值潮 電商搶攻雙11日貨銷售 10:072022/11/06 財經 《國際產業》新iPhone太貴 日人改買2手機 12:082022/11/08 財經 《國際金融》阻貶日圓代價 日10月外匯存底連3降 15:592022/11/08 財經 日本萬物漲不停 家庭經濟負擔更沉重 14:252022/11/01 國際 《國際產業》豐田上季獲利銳減25% 下修全年產量目標 14:192022/11/01 財經 業績飆 任天堂調升年度財測 04:102022/11/09 全球財經 報復性旅遊潮 善用信用卡省錢玩透透 04:102022/10/31 生活新聞 兩大匯銀 日圓結匯爆大量 04:102022/11/01 投資理財 《國際金融》阻貶日圓 日本10月外匯干預金額恐創紀錄 14:582022/10/31 財經 《國際產業》日圓走貶幫大忙 任天堂上修年度財測 16:192022/11/08 財經 上銀闖日本 神戶廠落成 04:102022/11/02 財經要聞 音樂與電子部門暢旺 索尼上季業績亮眼 00:132022/11/02 財經 《國際經濟》美又升息3碼 日示警下行風險 15:042022/11/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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