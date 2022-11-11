日本政府11日宣布，將投資1家由索尼與NEC等科技大廠合力組成的高端半導體公司。專家學者認為，日本這次願意投入700億日圓，約5億美元，是因為想重新奪回全球先進晶片領頭羊的寶座。

日本政府表示，半導體將成為人工智慧、數位發展以及醫療健康等，未來各項產業的關鍵零組件。這家叫做Rapidus的半導體公司，可望在2025年之後開始加入生產行列。

路透社指出，在中美貿易戰愈打愈烈，美國甚至對中國大陸祭出科技禁令，日本擔心台灣的先進晶片可能會被對岸控制，故急於打造屬於自己的半導體廠。再者，有了自己的廠房後，也可讓日本車商以及IT業者，日後不再為關鍵零組件短缺的問題所煩惱。

另外一方面，日本政府也以金援為誘因，希望外國半導體業者能到日本設廠。像是拿到4000億日圓補助款的台積電，已落腳九州熊本為索尼以及汽車零組件大廠電裝（Denso）打造專屬這些日企的晶圓廠。

日本政府7月時已撥出930億日圓，協助日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）與其商業夥伴美國威騰電子（Western Digital），擴大在日本的產能。9月也向美光承諾，將給予465億日圓，增加在廣島廠房的晶片產出。

Rapidus的誕生代表日本半導體戰略將進入下一個階段。同時，也為美日兩國更深化的科技研發工作鋪路。7月時，美日雙方曾互諾要建立研究中心，發展更快速且更強大的次世代2奈米半導體。

根據日媒10日報導，Rapidus背後的金主還包括日本電信電話公司NTT以及前述的鎧俠等。另外，日本政府計畫最晚在2022年底之前，還要再成立一座全新的研發中心，產品則以2奈米半導體為主。