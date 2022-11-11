瑞銀投資銀行部全球經濟與策略研究主管暨首席經濟學家Arend Kapteyn發表最新匯市觀點，針對明年的主要匯率預測，Arend Kapteyn認為，明年美元兌G10貨幣和黃金走弱，兌新興市場貨幣持穩；日圓明年將止貶回升，日圓料匯價將重新站回125；而美元兌歐元則達1.1。

Arend Kapteyn認為，美國利差優勢和利率波動性減弱的速度比一般經濟衰退中的減弱速度更快，因此瑞銀預計美元兌G10貨幣匯率將緩步下跌。但全球增長疲弱（美元的關鍵影響因素之一），應會限制其跌幅。

在非美貨幣方面，瑞銀更看好澳元和紐西蘭元（相較於加元），更看好挪威克朗（相較於瑞典克朗）。明年上半年在貿易疲弱、利差低且需要重建枯竭的外匯儲備的情況下，亞洲貨幣匯率尤其承壓。金價對實際利率趨升的Beta值已下降，但應隨利率的持續下降而大幅上行。