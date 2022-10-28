苗栗縣長候選人鍾東錦28日重申自己並非坤輿公司股東。（謝明俊攝）

針對台北市長柯文哲爆料苗栗縣長候選人鍾東錦是坤輿掩埋場的股東，鍾東錦28日表示自己和柯文哲只見過2次面，是針對苗栗智慧城市交換心得，從沒跟柯文哲聊過坤輿廢棄物掩埋場的相關議題，柯文哲在未獲得正確資訊的情況下，一時口誤發言，他要再次強調他與坤輿完全沒有關係，也不是什麼股東。

另外針對通霄鎮內島里居民擔心成為下一個類似坤輿案件的受害者，鍾東錦更簽下承諾書，當選縣長絕對不會核准在內島里設置事業廢棄物掩埋場。

鍾東錦表示，他已經多次公開表明，跟坤輿沒有關係，更不是坤輿的股東，這個在經濟部公司申記中，都可以查詢到，從頭到尾他都反對坤輿的興設，更多次譴責業者使用暴力進場，其它3位候選人為了選舉，枉顧事實真相，誤導視聽，令人非常遺憾，也凸顯了他的處境是一藍打三綠，他目前仍是穩定領先，並持續拉開距離，要呼籲苗栗的鄉親要團結一起，拒絕綠色恐佈進入苗栗。

鍾東錦競選總部指出，鍾東錦對坤輿事業廢棄物掩埋場，從頭到尾都是持反對意見，甚至早在2021年農曆春節期間，就曾經前往現場幫忙協調，不是等到選舉才跳出來搶版面，請對手不要假裝忽略事實真相，如果對手真的關心村民，發生流血衝突當天晚上，為何不見蹤影？每次都事後才跳出來收割，這樣的行為令人不齒。

鍾東錦競總執行長徐廷琮表示，2021年2月9日，造橋鄉龍昇村民埋鍋造飯第35天，因即將面臨農曆春節，鍾東錦議長為了讓村民可以安心回家過年，不用餐風露宿，特地請來苗栗縣政府環保局長陳華盛，共同前往坤輿公司門口，與業者協調保證不會進場，縣府相關單位更將嚴格把關，當時，選戰對手還不知道人在哪裡。

徐廷琮指出，今年7月21日坤輿公司門口爆發流血衝突，鍾東錦雖然沒有趕往現場，卻在第1時間就以電話連繫苗栗縣警局，請警方必須加強保護村民、並揪出使用暴力的黑衣人，並於清晨發布新聞稿，強力譴責坤輿公司，更於7月26日，公開聲明針對坤輿遭判停止開發，呼籲苗栗縣政府不要再上訴。

徐廷琮說，9月14日，鍾東錦再次接受媒體訪問強調，未來將持續和鄉親站在一塊，希望在法院訴訟當中，徹底把這個案子結束，如此才會更圓滿，村民也才能更加安心。鍾東錦從去年到今年的種種作為，從公開力挺鄉親，到內部運作協調，都可以清楚看到，鍾議長對於坤輿案的態度言行一致「反對到底」，但時力只因為租地給坤輿公司的地主和鍾議長相識，就以偏概全、顛倒是非，這次又拿出台北市長柯文哲的話語，要硬塞給鍾議長，徐廷琮表示，對手明明知道柯文哲對於坤輿案不了解，在未經查證下，可能一時說錯話，就馬上拿來大做文章，更可見對手為了選舉，無所不用其極，連事實都可以抹滅，實在令人遺憾。