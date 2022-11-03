民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊今質疑台北市長柯文哲任用沒有交通專業的林文宗如今擔任北捷董事長，且3年虧損56億；以及質疑柯文哲與大陸關係匪淺，認為無黨籍候選人黃珊珊應說明清楚，對此黃珊珊今回應，是否要先查國營事業有多少董監事是民進黨籍？以及北捷虧損是因為疫情及減租，若要不虧損，「是希望北捷調票價嗎？如果是就大聲說出來。」

民進黨今指控柯友友寄生北市府，林文宗如今擔任北捷董事長3年，北捷營收衰退56億且事故頻傳，就因柯文哲裙帶關係、酬庸關係，讓李文宗寄生北市府。另也點名柯文哲與大陸財團關係匪淺，身為柯文哲接班人的黃珊珊應說清楚如何解決柯友友寄生市府、是否繼續與財團靠攏等2問題。

黃珊珊今下午前往拜會拜會賽珍珠基金會，會後受訪被問及柯文哲任用好友當北捷董事長，黃珊珊強調，是否要先查一下國營事業中，有多少董監事是民進黨籍？李文宗進入北捷已3年，虧損56億是因為三年疫情，運量下降且提供承租北捷空間的廠商減租優惠所致。

黃珊珊痛批，所以民進黨的意思是不希望捷運公司減租，而希望它調票價嗎？如果是就大聲說出來，不要去怪罪董事長，若董事長有做錯事就具體舉證去提告，而不是用影射方式抹黑。

另關於柯文哲與中國大陸友好，黃珊珊則回嗆，柯文哲跟中國的關係，應該沒有國民黨來得友好吧？應該去問國民黨吧？