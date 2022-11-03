苗栗檢警調單位查獲西湖鄉村長候選人丈夫涉嫌以沙拉油賄選。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗檢警調單位查扣頭份縣議員候選人涉嫌賄選現金4千元。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣選戰白熱化，司法機關更全力在苗栗縣查賄，單是檢察總長邢泰釗前後5次赴苗栗親自督戰，警政署長黃明昭二度赴苗栗監軍，並指示刑事局外勤隊直接進駐苗栗，檢警調單位3日一口氣公布查獲3起賄選案件，讓苗栗全縣風聲鶴唳，司法監控的寒蟬效應已全面擴散。

苗栗縣長選戰出現3腳督，成為苗栗縣長選戰有史以來競爭最激烈一役，綠營更將本次縣長選戰列為最有可能中止藍軍執政的一次。因此，警政署將苗栗縣與南投縣列為選情熱區，指派刑事局偵4、6等2個大隊幹員進駐苗栗，警政署黃明昭更2度偕同刑事局長李西河赴苗栗監軍。檢察總長邢泰釗更是前所未有地5度赴苗栗督戰，要求檢警調系統全面動起來查賄，法務部調查局指示中部機動站進駐苗栗，連與查賄業務相隔甚遠的移民署苗栗縣專勤隊，都被指示全員投入，執政黨全力投入司法資源在苗栗縣，規模之大，前所未見。

檢警調移等單位自10月起陸續執行查辦多起查賄案件，近日更是緊鑼密鼓地展開一連串查賄行動，苗栗地檢署3日一天就發布查獲3起賄選案件。首件是吳姓男子涉嫌替苗栗縣第五選區縣議員候選人，以每人1千元買票案，專案小組2日持搜索票兵分多路發動搜索，並傳喚吳某及收受賄賂的選民13人到案說明。檢方訊後，查扣選民交付受賄現金4千元整及智慧型手機1支，向苗栗地院聲請羈押禁見吳某獲准。

第2起賄選案件是苗栗市民代表第三選區候選人涉嫌以價值199元的蛋糕賄選。專案小組2日將候選人等2名涉嫌人，以及收受賄賂選民8人傳喚到案說明，檢方複訊後分別諭令5萬元、1萬元交保候傳。

第3起則是西湖鄉二湖村潘姓村長候選人與羅姓丈夫，涉嫌以餽贈價值值2百元的2公升裝沙拉油賄選，經專案小組傳喚潘、羅等夫婦2人，以及收受賄賂的選民8名到案說明，查扣證物沙拉油7瓶。檢方複訊後諭令羅某以2萬元交保候傳。