台北市長柯文哲今上午出席全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，會後受訪。（陳薏云攝）

台北市長柯文哲26日接受網路節目專訪，稱無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦曾是坤輿掩埋場股東，也讓鍾東錦染黑爭議再度擴大，鍾東錦今嚴正駁斥，柯文哲今上午受訪也四兩撥千斤稱，鍾東錦會自己澄清，更強調，年輕人的時候意氣風發會跟人家打架，所以不要去問鍾過去做什麼，而是這30年來做了什麼，未來做什麼比較重要，盼能平息失言風波。

柯文哲今上午出席全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，會後受訪再被問及鍾東錦，柯表示，關於鍾東錦與坤輿掩埋場的關係，鍾會自己澄清，而黑道是要看定義，鍾30幾年來沒有任何記錄，而自己昨天去新竹也遇到很多與鍾同為新竹中學的人，他們說新竹中學有三大鐵條，打架、偷竊、作弊，馬上被開除退學，所以鍾就在學校打架被開除了，年輕人的時候意氣風發會跟人家打架很正常。

柯最後強調，不要問過去做什麼，而是這30年來做什麼，未來做什麼比較重要。