大巨蛋案一審宣判！遠雄董座趙藤雄遭判刑 柯文哲「舉核四為例」這樣說

遠雄集團創辦人趙藤雄等人涉嫌大巨蛋弊案、財報不實、行賄民代官員護航開發案及眷改弊案等，2017年遭台北地檢署起訴，今日台北地院判決，判處趙藤雄7年有期徒刑。對此，台北市長柯文哲表示，分兩個處理，行賄案先不管，重要的是大巨蛋快完成，對他而言還是要優先處理，拆不掉至少蓋成安全就能解決。

趙藤雄因涉嫌掏空遠雄建設、土城開發案以及新莊開發案中，行賄參與開發案中的議員、科長等高級官員，2017年遭到台北地檢署起訴，經過台北地院審理5年多後，今日下午一審宣判，趙藤雄被判處七年有期徒刑。

柯文哲今日出席活動受訪表示，這要分兩個來處理，行賄案先不管，就大巨蛋蓋在那裡快完成了，對他來講大巨蛋還是要優先處理。

柯文哲指出，用合適的概念，蓋也可以，不蓋也可以，擺在那裏花了3000億，卻沒發1度電這就不對。大巨蛋拆也對，蓋也對，能拆就拆，拆不掉至少蓋完，蓋成安全可以用，就把事情解決掉，至於說，行賄罪則是另外處理。