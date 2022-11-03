民眾黨新竹市長候選人高虹安參選以來，深陷論文抄襲、任男友當公費助理、於資策會違法兼職等情事，前立委郭正亮又稱，民進黨立法院黨團總召柯建銘手上還有多項高虹安黑料，外界認為白營新竹選情不穩，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲3日反諷民進黨說，難道除了12億球場以外還有什麼見不得人的事嗎？

柯文哲上午出席台北市動產質借處70周年活動後受訪表示，過去新竹市選舉很少上全國選舉的版面，從來沒想過如今新竹市會變成全國選戰焦點，但他不曉得新竹到底有什麼見不得人的事，反諷民進黨「難道除了12億球場還有什麼見不得人的事嗎？」雖然他不曉得，但仍覺得這場選舉打得有點離譜。

至於原先柯評估白營縣市長選舉「坐新竹望台北」，如今似乎有些不穩，柯則說，選舉本來就沒一定結果，但令人質疑的是「哪有選舉從頭到尾不講政見」，他批評民進黨操縱媒體，黨政軍進入媒體已經不對了，而用國家機器選舉，對整個台灣長期發展絕對是不好的示範。