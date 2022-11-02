民眾黨主席柯文哲自評縣市長選情「坐一望二」，對此，民進黨祕書長林錫耀今天笑稱「很有可能連一席都沒有」，因為年輕票跑到白營只是「一時的迷惑」。至於民進黨，他不設席次目標，但桃園市和新竹市支持度明顯提升，南投縣也是「勝利在不遠處」。

林錫耀今天接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪，他批評國民黨不斷在潑髒水，製造對立，還把防疫講得一無是處，但現在已操弄過頭，反而會引起民眾反感。之前因為國民黨潑糞讓選情無法聚焦，現在支持中央的力量已開始出現移轉到地方的效果，最後一個月很重要，會讓選情慢慢聚焦。

主持人王時齊詢問，現在很多年輕選票似乎都跑到白營，對此，林錫耀認為，這是一時的迷惑，有些年輕人可能對中央執政有些不滿，但從媒體民調顯示，年輕人還是覺得民進黨是最支持他們的政黨，像是18歲公民權，柯文哲有在推嗎？

他說，這就像年輕時，都會覺得爸媽的關心很煩，一旦靜下心來就會知道，最愛自己的還是父母，就像2020年大家喜歡蔡英文一樣，民進黨還是最負責任的政黨。

林錫耀批評藍白現在聯合起來成天打民進黨，還有人倡議新竹市與台北市交換，但民眾不一定會認同買單，這不只是選舉算計，還牽涉到2024，現在要選2024的，趙少康一兩年前就講、柯文哲說不選才要宣布，朱立倫雖然沒宣布但心裡在想，還有侯友宜。

他說，這麼多人蠢蠢欲動，2022變成轉場，每個人算盤都不一樣，既然各有算計，新竹台北交換說也很難成功，因為選民會看穿並且對這樣的政治交易反感。

柯文哲評估民眾黨在縣市長的選情是「坐一望二」，林錫耀笑說「很可能連一席都沒有」，不過他認為，柯P要訂這樣的目標也不能說不對。

日本學者預估民進黨僅能拿下5個縣市，他知道有些支持者很焦慮，但離選舉還有1個月，日本學者提出這樣的預測，可以激發民進黨團隊與支持者危機意識，他覺得還不錯。

至於民進黨，林錫耀說，他一向不設席次目標，因為每個地方都要努力。但對於桃園市長的選情，民進黨候選人鄭運鵬的支持度已很明顯在提升，新竹市的沈慧虹也是一樣，南投縣的選情則是「勝利在不遠處」，但還要再加一把勁。