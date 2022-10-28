浩子（左起）、莎莎、姚元浩。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》上周無畏金鐘盛典有效收視穩居冠軍寶座2.41、Netflix 坐二望一、來勢洶洶。明（29日）晚即將播出的第5集大來賓是永遠的玉女蘇慧倫，讓大夥又驚又喜。她現身第一句話就說：「你（們）不要太開心，我不知道能幫什麼。」錄影前，蘇慧倫開心能參加演出非常榮幸，她說本來以為特別南下應該是來享受當客人，事後才知道要當小幫手，「在廚房裡頭應該幫不上什麼忙，我猜元浩應該不會讓我做什麼事。」

蘇慧倫平常沒有下廚，沒有做菜邏輯，後來得知會有真實客人上門，開始有點緊張說：「客人會不會不知道我是誰？」隨後夥伴們安排她擔任外場服務員，面對客人諸多點餐細節都能記住傳達，食物上桌後服務貼心、主動關心滿意度，還加碼贈送餘興表演，店長吳映潔（鬼鬼）立刻給予5顆星高評價。

新商店即將完成為期2天的試營運，為確保菜單滿意度，邀請到開冰店的專業人士到現場試吃，沒想到所有客人都嫌冰不夠甜，這時夥伴們在廚房開緊急會議討論解決方案，決定重新熬煮焦糖，經過幾小時的熬煮焦糖之後，終於要大功告成，沒想到莎莎做了一件事，說：「啊！太水了，但應該沒關係吧！」沒想到姚元浩立即變臉說：「不行！很大的關係。」兩人在廚房氣氛極度緊繃。《嗨！營業中》每周六晚上8點在台視首播 、 晚上10點於Netflix 上架；每周日晚上8點在衛視中文台播出。