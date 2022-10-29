民進黨昨晚社群之夜，民進黨台北市長候選人陳時中致詞提到，「選前都不知道自己有這麼多事情會被罵」；無黨籍候選人黃珊珊今酸「進廚房就不要怕熱」。陳時中今受訪表示，「他們沒有感受到壓力，是因為他很少罵人」。

陳時中今天上午到內湖黨籍參選連任的議員李建昌站台，被問到昨晚社群之夜，臉書、Youtube累積觀看數破10萬人，網路線上、現場的反應良好，活動結束，還特別多留一下與支持合照時表示，昨天跟大家互動後，感覺到所有人的熱情，「年輕人對我支持度非常高」。

他說，以前他在社群或臉書這類比較陌生，昨天跟大家互動後，感覺到所有人的熱情，接觸的感覺很好、年輕人反應也非常好。

對於蔡英文總統連續3天站台，被稱為台北是重中之重，甚至是主席保衛戰？陳時中表示，總統對於整體台北市選舉非常關心、也非常重要，總統也對他非常信任、抱予厚望。

陳時中今凌晨公布台北12時區「00：00-02：00夜貓子的台北」影片，介紹台北夜生活的豐富多元，可以安安靜靜的逛書店，也可以在各種特色酒吧享受微醺時光，陳時中喝老闆為他特調特色茶酒前，靜靜地聞了一下說「很香啊」，他說，這個喝個兩杯也是會醉，剛剛有同事說喝了10杯；他還說，不過有時喝喝這個cocktail（雞尾酒），真的確實也是蠻療癒的。

影片一開始陳時中介紹台北是一座不夜城，他與出版人廖志峰，一同在24小時營業的誠品購書，陳時中分享即使現在比較沒時間看書，陳時中提到，擔任台北市長將導入企業文化責任，參與城市文化建設，同時推行市民文化認同卡，發放6-18歲每年1500元藝遊卷，促進台北文化消費。

第二站來到以調酒聞名的酒吧Trio，酒吧老闆王靈安也調了一杯特色茶酒給他品嘗，並跟酒吧客人與老闆對談，陳時中將發展以文化為核心主軸的城市外交，展現台北特殊價值。

最後陳時中來到知名酒吧Fairy，受到年輕人熱烈簇擁歡迎，阿中跟Fairy酒保Ellis學習調酒技巧，並現場示範調一杯好酒。

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