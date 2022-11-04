台北市議員選舉，進入最後階段的決戰期。國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱車隊今（4日）在木柵地區掃街拜票。高揚凱表示，掃街拜票時，沿途感受到鄉親的熱情回應，甚至有不少民眾從大樓住家窗臺上向他比讚，讓他的熱情和鬥志也越來越熾熱。

高揚凱今(4日)在臉書粉專貼文表示，他今天上午在地方耆老、抗煞英雄、醫生張裕泰的陪同下，以吉普車及摩托車隊在木柵地區掃街拜票。

高揚凱接著表示，他的車隊由指南里長張佳南擔任麥克風手，興光里長洪正平也隨車助陣，他們一行人從秀明路文山特教學校前整隊出發，浩浩蕩蕩沿著木柵路、興隆路、木柵市場、忠順街、木新路、辛亥路、指南路、萬芳國宅、政大一街、政大二街、軍功新村⋯⋯等地遊街拜票。早上陰雨綿綿，但他不畏風雨，鬥志更高，全程站在吉普車上揮手、鞠躬、拜票，沿途感受到鄉親的熱情回應，甚至有不少民眾從大樓住家窗臺上向他比讚。

高揚凱還透露，他有群工讀生在木柵市場掃街，剛好有位拿著手舉牌的工讀生弟弟看到一個阿姨招計程車，手裡又提著一堆蔬果，工讀生弟弟看到阿姨為了開車門而將蔬果放地上，主動將蔬果提起來，送阿姨上車後再遞給阿姨。年輕人，揪甘心。

高揚凱表示，他下午到金華國小前拜票，碰到好多小朋友跑來要簽名和合照，在永康街也受到民眾熱烈歡迎。雖然今天行程滿檔，非常累又非常充實，但他的熱情和鬥志是越來越熾熱了，加油！加油！加油！