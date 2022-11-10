程予希首場個人畫展《34的ㄅㄅ》11日起於台北「鬧空間 NOW space」開幕展出。（粘耿豪攝）

程予希舉辦首場個人畫展《34的ㄅㄅ》，好友林思宇和鄭宜農到場力挺。（粘耿豪攝）

程予希剛以《第一次遇見花香的那刻》獲得「金鐘57」迷你劇集最佳女配角獎，主演的民視偶像劇《決勝的揮拍》上週六首播也收視告捷，近期更升格畫家辦個人畫展，她籌備多時的首場個人畫展《34的ㄅㄅ》，將於11日起於台北「鬧空間 NOW space」開幕展出，可說是好事成三。程予希10日在正式參觀時前受訪，表示籌備期一度陷入撞牆期，甚至懷疑自己，時常緊張到胃絞痛，憂心現場佈置該怎麼做可以更好，幸好身邊朋友總會給予溫暖鼓勵，才能得到自信。

她的好友林思宇（宇宙）和鄭宜農特別到場力挺，兩人也就是溫暖鼓勵她的代表。宇宙表示，程予希籌備期間花了許多心思準備，卻常常對自己的文案沒有信心，「我看完覺得文筆很好！還是我見識太淺薄？我覺得她想東西時，是會讓大家更認識她，但她會沒自信懷疑自己，身為朋友就是鼓勵」。

曾給她許多意見並大方出借畫室和器具給她的孟耿如，今也瞞著她低調前往看展，還在社群上寫了心得，讓程予希事後得知時又驚又喜，她說自己並不知情，「辦展之前，耿如給我很多幫助和鼓勵，今天也有開放親友時間，沒想到她提前默默來看展，還特地幫我拍照曝光，真的很感謝」。

談到讓她重拾畫筆的關鍵人孟耿如，程予希表示，去年剛好碰到孟耿如待產，孟耿如大方借畫室還有其他用具讓她使用，辦展前，孟耿如也不斷告訴她「畫畫是非常個人，就算現在還沒有風格也沒關係，就慢慢摸索，還說到時候沒有人看展也沒關係，這很正常，畫沒賣出去也沒關係」。兩人會不會有機會合作？程予希說，目前還沒想過，也誇對方經營得很成功，自己才剛開始，會先畫自己的，她今天到場後，已經覺得有達成小小的里程碑，因此不管結果如何，都會欣然接受。