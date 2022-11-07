程予希、王瞳劇中飾演好閨蜜。（民視提供）

夏靖庭、謝佳見劇中互動精彩。（民視提供）

程予希飾演羽球隊隊長。（民視提供）

民視和馬來西亞Astro歡喜台跨國合作的《決勝的揮拍》，上周六（5日）晚間10點首播，創收視佳績，重播收視還衝高到2.2，網友留言「聽到羽球沙沙聲好青春熱血啊！」、「連奧運金牌麟洋配都來演了，真的好威」、「看到各路好手飆球技好讚！」只是溫馨劇情到後半段急轉直下，主演謝佳見飾演的唐家杰終於如願靠近教練薛忠勇，露出的暗黑微笑，讓不少觀眾好奇之後劇情發展。

聽到主演偶像劇收視告捷，謝佳見表示真的很開心！播出當天他發社群問粉絲觀後心得，粉絲留言「眼神轉變好銳利！」、「唐家杰一定有故事⋯」等等的評語，他也親自回覆，並呼籲大家期待第二集劇情大進展，看他這位惡男教練怎麼惡整羽球隊的同學們。

飾演羽球隊長的程予希因為個人畫展即將於11月10日開幕，所以最近都在畫室趕畫，她透露原本首播當天要跟演員們聚在一起觀看第一集，但因為王瞳跟吳東諺的時間不行，所以五虎將就各自在家看，也在群組裡邊看邊分享當時拍攝的心情，大家都超感動。

劇中有「第六感雷達」的王瞳，一摸到謝佳見就有奇怪的感應，讓觀眾感覺王瞳的這似乎很有趣；收到節目開紅盤的好消息，王瞳感動地說台灣的家人都有看首播，連重播時也號召大家打開電視，難得偶像劇連馬來西亞都有首播，遠在馬來西亞的家人也都有鎖定播出，謝謝大家喜歡。